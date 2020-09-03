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التقاعد تحذر من حسابات مشبوهة تنتحل صفتها للوصول لأموال العملاء

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2020-09-03

التقاعد تحذر من حسابات مشبوهة تنتحل صفتها للوصول لأموال العملاء

متابعات الخليج 365 - واس

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أكدت مؤسسة التقاعد أنها لا تدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهة أن دورها فيما يخص عملاءها يتمثل بما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً.

التقاعد تحذر من أنشطة مشبوهة

وحذرت المؤسسة العامة للتقاعد مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ سافر لهوية المؤسسة وصفتها عبر نشر عددٍ من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة العامة للتقاعد في محاولةٍ منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة.

توخي الدقة والحذر

وأهابت “التقاعد” بعملائها بتوخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخص المؤسسة، وذلك من خلال تتبع مدى مصداقية الأخبار، والتأكد من أن الرابط مطابقاً للعنوان الإلكتروني الرسمي للمؤسسة: www.pension.gov.sa.
وأكدت المؤسسة أن المصدر الرئيس لأخبارها وأنشطتها هي بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية فقط، داعية عملاءها إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لهذه الجهات الاستثمارية الاختلاسية والمشبوهة.


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