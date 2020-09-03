، "اللميلم" يتوج أبطال أولمبياد الرماية أسلحة ضغط الهواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العماري" و"العنزي" يحققان المركز الأول

توج مدير معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض، العقيد إبراهيم عبدالعزيز اللميلم، الفائزين في بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، لفئة الممتاز.

واختتمت، اليوم، البطولة في ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، أحمد منصور الشهراني، وضابط مسابقات الرماية في حرس الحدود السعودي، النقيب عبدالله هليل المجادعه.

وحقق الرامي مسفر عبود العماري، من القوات الجوية، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية ضغط الهواء بمجموع عام 618,9، وحل حسين غويلي الحربي من القوات البرية ثانيًا، بمجموع عام 617,2، وجاء فايز صعفق العنزي، في ‏المركز الثالث بمجموع عام 603,8 .

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء، حصل الرامي عطالله نداء العنزي، من حرس الحدود على المركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق رقم 580، وحل محمد مانع العمري من القوات البرية ثانيا، بتحقيق رقم 575، فيما جاء في المركز الثالث سفر محمد الدوسري، من القوات البرية، بتحقيق رقم 562.

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