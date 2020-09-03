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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عامًا)، ومواطنة (75 عامًا)، ومواطن (70 عامًا) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عامًا) من محافظة رام الله وألبيرة، ومواطنة (76 عامًا) من العيزرية بمحافظة القدس.
وبيّنت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 98 إصابة، فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 31.716 إصابة؛ تعافى منها 21.660، فيما بلغت حالات الوفاة 188.فلسطين فيروس كورونا الجديد
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 06:33 PM
تسجيل 596 إصابة جديدة"كورونا" ينهي حياة 5 فلسطينيين فوق الستين عامًا
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عامًا)، ومواطنة (75 عامًا)، ومواطن (70 عامًا) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عامًا) من محافظة رام الله وألبيرة، ومواطنة (76 عامًا) من العيزرية بمحافظة القدس.
وبيّنت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 98 إصابة، فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 31.716 إصابة؛ تعافى منها 21.660، فيما بلغت حالات الوفاة 188.
، "كورونا" ينهي حياة 5 فلسطينيين فوق الستين عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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