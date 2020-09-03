محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات يصل إلى 6328 حالة سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة.باكستان فيروس كورونا الجديد 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 06:28 PM Advertisements إجمالي الوفيات يصل إلى 6328 حالة باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة. الكلمات المفتاحية ، باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.