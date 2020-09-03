- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.
وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".
وزارة الرياضة وزارة التجارة
ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03
قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.
وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:23 PM
والرياضة تقدم الشكر لوزارة التجارة
قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.
وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".
، ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.