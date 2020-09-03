، "هيئة الاتصالات" تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ورشة عمل افتراضية اليوم تضمنت جلسة نقاش حوارية عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, ورشة عمل افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا إلى تعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي وتمكين التقنيات الراديوية الناشئة، وتعزيز الاستثمار في الاستخدامات التجارية والمبتكرة من خلال توفير الطيف الترددي لهذه الاستخدامات، وضمان توفير بيئة تنظيمية تنافسية وشفافة في سوق الاتصالات وتقنية والمعلومات في المملكة.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي، وخطط الهيئة لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة.

واستعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي التوجهات المستقبلية لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة، مشيرًا إلى مواكبة الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للمتغيرات التقنية المتسارعة، وسعيها لتلبية الاستخدامات التجارية والمبتكرة الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات، حيث سيعمل من خلال تلك الإستراتيجية على توفير أحدث التقنيات، بما في ذلك دعم تطبيقات الجيل الخامس، وتمكين حالات الاستخدام المختلفة لهذه التقنيات، وتمكين التطبيقات الراديوية الناشئة واستخدامات إنترنت الأشياء من خلال إتاحة الوصول إلى الطيف الترددي المرخص، بالإضافة إلى الاستخدامات المعفاة من الترخيص.

كما تضمنت ورشة العمل جلسة نقاش حوارية حول احتياجات التقنيات الراديوية والقطاع المستخدم للطيف الترددي أدارها كبير مستشاري التقنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد السحيلي، وشارك فيها كل من: مدير خدمات الطيف الترددي في (LS Telecom) ريتشارد ورمسلي, حيث تمحور حديثه حول أحدث تقنيات شبكات الاتصالات الحرجة، ورئيس شؤون سياسات الطيف الترددي في أوروبا بشركة (Facebook) الدكتور غيوم ليبرون الذي تناول في مداخلته تقنيات الاتصالات اللاسلكية الناشئة التي تساهم في تطويرها شركة (Facebook)، فيما سلّط الضوء على أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) واحتياجها من الطيف الترددي، نائب الرئيس لشؤون سياسات الطيف الترددي في وحدة الاتصالات المتنقلة بشركة (SoftBank) أوسامو كاميمورا، تلا ذلك مداخلة لمساعد مدير إدارة الطيف الترددي في (NERA Consulting) هانز مارتن حول احتياجات القطاعات المختلفة من الطيف الترددي لتقنية الجيل الخامس.

واختتمت مداخلات جلسة النقاش بورقة خبير سياسات الطيف الترددي في (Apple) جراهام ماكدونالد والرئيس التنظيمي لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة (WiFi Alliance) قدّم خلالها قراءة استشرافية لمستقبل شبكات الـ (Wi-Fi).

وكانت "هيئة الاتصالات" قد قامت في وقت سابق بطلب مرئيات العموم حول "تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة في المملكة "؛ للوقوف على احتياج القطاعات كافة في المملكة من الطيف الترددي للتطبيقات التجارية والمبتكرة، وتحديد أفضل السبل لإدارة النطاقات المحددة لهذه الاستخدامات، بما يعزز من مكانة وريادة المملكة في تبني التقنيات اللاسلكية، كما تسعى الهيئة للمحافظة على ريادة المملكة في المخصصات الترددية في أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)؛ وذلك من خلال توفير أكثر من 10 جيجاهرتز من الطيف للاستخدامات الناشئة والمبتكرة بحلول عام 2024م.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

"هيئة الاتصالات" تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-03 عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, ورشة عمل افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا إلى تعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي وتمكين التقنيات الراديوية الناشئة، وتعزيز الاستثمار في الاستخدامات التجارية والمبتكرة من خلال توفير الطيف الترددي لهذه الاستخدامات، وضمان توفير بيئة تنظيمية تنافسية وشفافة في سوق الاتصالات وتقنية والمعلومات في المملكة.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي، وخطط الهيئة لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة.

واستعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي التوجهات المستقبلية لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة، مشيرًا إلى مواكبة الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للمتغيرات التقنية المتسارعة، وسعيها لتلبية الاستخدامات التجارية والمبتكرة الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات، حيث سيعمل من خلال تلك الإستراتيجية على توفير أحدث التقنيات، بما في ذلك دعم تطبيقات الجيل الخامس، وتمكين حالات الاستخدام المختلفة لهذه التقنيات، وتمكين التطبيقات الراديوية الناشئة واستخدامات إنترنت الأشياء من خلال إتاحة الوصول إلى الطيف الترددي المرخص، بالإضافة إلى الاستخدامات المعفاة من الترخيص.

كما تضمنت ورشة العمل جلسة نقاش حوارية حول احتياجات التقنيات الراديوية والقطاع المستخدم للطيف الترددي أدارها كبير مستشاري التقنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد السحيلي، وشارك فيها كل من: مدير خدمات الطيف الترددي في (LS Telecom) ريتشارد ورمسلي, حيث تمحور حديثه حول أحدث تقنيات شبكات الاتصالات الحرجة، ورئيس شؤون سياسات الطيف الترددي في أوروبا بشركة (Facebook) الدكتور غيوم ليبرون الذي تناول في مداخلته تقنيات الاتصالات اللاسلكية الناشئة التي تساهم في تطويرها شركة (Facebook)، فيما سلّط الضوء على أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) واحتياجها من الطيف الترددي، نائب الرئيس لشؤون سياسات الطيف الترددي في وحدة الاتصالات المتنقلة بشركة (SoftBank) أوسامو كاميمورا، تلا ذلك مداخلة لمساعد مدير إدارة الطيف الترددي في (NERA Consulting) هانز مارتن حول احتياجات القطاعات المختلفة من الطيف الترددي لتقنية الجيل الخامس.

واختتمت مداخلات جلسة النقاش بورقة خبير سياسات الطيف الترددي في (Apple) جراهام ماكدونالد والرئيس التنظيمي لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة (WiFi Alliance) قدّم خلالها قراءة استشرافية لمستقبل شبكات الـ (Wi-Fi).

وكانت "هيئة الاتصالات" قد قامت في وقت سابق بطلب مرئيات العموم حول "تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة في المملكة "؛ للوقوف على احتياج القطاعات كافة في المملكة من الطيف الترددي للتطبيقات التجارية والمبتكرة، وتحديد أفضل السبل لإدارة النطاقات المحددة لهذه الاستخدامات، بما يعزز من مكانة وريادة المملكة في تبني التقنيات اللاسلكية، كما تسعى الهيئة للمحافظة على ريادة المملكة في المخصصات الترددية في أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)؛ وذلك من خلال توفير أكثر من 10 جيجاهرتز من الطيف للاستخدامات الناشئة والمبتكرة بحلول عام 2024م. 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 Advertisements 06:04 PM في ورشة عمل افتراضية اليوم تضمنت جلسة نقاش حوارية في ورشة عمل افتراضية اليوم تضمنت جلسة نقاش حوارية عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, ورشة عمل افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا إلى تعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي وتمكين التقنيات الراديوية الناشئة، وتعزيز الاستثمار في الاستخدامات التجارية والمبتكرة من خلال توفير الطيف الترددي لهذه الاستخدامات، وضمان توفير بيئة تنظيمية تنافسية وشفافة في سوق الاتصالات وتقنية والمعلومات في المملكة.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي، وخطط الهيئة لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة.

واستعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي التوجهات المستقبلية لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة، مشيرًا إلى مواكبة الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للمتغيرات التقنية المتسارعة، وسعيها لتلبية الاستخدامات التجارية والمبتكرة الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات، حيث سيعمل من خلال تلك الإستراتيجية على توفير أحدث التقنيات، بما في ذلك دعم تطبيقات الجيل الخامس، وتمكين حالات الاستخدام المختلفة لهذه التقنيات، وتمكين التطبيقات الراديوية الناشئة واستخدامات إنترنت الأشياء من خلال إتاحة الوصول إلى الطيف الترددي المرخص، بالإضافة إلى الاستخدامات المعفاة من الترخيص.

كما تضمنت ورشة العمل جلسة نقاش حوارية حول احتياجات التقنيات الراديوية والقطاع المستخدم للطيف الترددي أدارها كبير مستشاري التقنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد السحيلي، وشارك فيها كل من: مدير خدمات الطيف الترددي في (LS Telecom) ريتشارد ورمسلي, حيث تمحور حديثه حول أحدث تقنيات شبكات الاتصالات الحرجة، ورئيس شؤون سياسات الطيف الترددي في أوروبا بشركة (Facebook) الدكتور غيوم ليبرون الذي تناول في مداخلته تقنيات الاتصالات اللاسلكية الناشئة التي تساهم في تطويرها شركة (Facebook)، فيما سلّط الضوء على أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) واحتياجها من الطيف الترددي، نائب الرئيس لشؤون سياسات الطيف الترددي في وحدة الاتصالات المتنقلة بشركة (SoftBank) أوسامو كاميمورا، تلا ذلك مداخلة لمساعد مدير إدارة الطيف الترددي في (NERA Consulting) هانز مارتن حول احتياجات القطاعات المختلفة من الطيف الترددي لتقنية الجيل الخامس.

واختتمت مداخلات جلسة النقاش بورقة خبير سياسات الطيف الترددي في (Apple) جراهام ماكدونالد والرئيس التنظيمي لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة (WiFi Alliance) قدّم خلالها قراءة استشرافية لمستقبل شبكات الـ (Wi-Fi).

وكانت "هيئة الاتصالات" قد قامت في وقت سابق بطلب مرئيات العموم حول "تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة في المملكة "؛ للوقوف على احتياج القطاعات كافة في المملكة من الطيف الترددي للتطبيقات التجارية والمبتكرة، وتحديد أفضل السبل لإدارة النطاقات المحددة لهذه الاستخدامات، بما يعزز من مكانة وريادة المملكة في تبني التقنيات اللاسلكية، كما تسعى الهيئة للمحافظة على ريادة المملكة في المخصصات الترددية في أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)؛ وذلك من خلال توفير أكثر من 10 جيجاهرتز من الطيف للاستخدامات الناشئة والمبتكرة بحلول عام 2024م.

، "هيئة الاتصالات" تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة ،

المصدر : الخليج 365

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