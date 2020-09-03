شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : فتح الحدود سيساعد في انعاش اقتصاد "العشرين" والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اجتماع وزراء خارجية مجموعة لعشرين الاستثنائي. وقال أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا. وتعهد وزراء خارجية مجموعة العشرين بتعزيز التعاون الدولي استجابة لجائحة كورونا و ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الدولي للتعافي و رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، كما بحثوا طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح. وأشاروا إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، و أشادوا بجهود العاملين في الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العامة، كما أعربوا عن تعازيهم للخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأساوية التي سببتها الجائحة.

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