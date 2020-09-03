شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية العشرين يتعهدون بتعزيز التعاون لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشاروا إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، و أشادوا بجهود العاملين في الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العامة، كما أعربوا عن تعازيهم للخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأساوية التي سببتها الجائحة.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا.
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