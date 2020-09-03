شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام النازحين في مآرب والان نبدء بالتفاصيل

نشر مركز الملك سلمان للإغاثة صورة لعائلة يمنية نازحة في مآرب ، وقال :"يعاني أفراد هذه العائلة من عدم توافر احتياجاتهم الأساسية، وهذا حال العديد من الأسر التي تعيش في مخيمات النازحين هناك، إذ تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة؛ لذلك نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة على تحسين الظروف المعيشية للنازحين في مختلف محافظات اليمن.

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