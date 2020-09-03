وزير الخارجية: فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير ينعش الاقتصاد

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ينعش الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة المملكة والذي عقد عن بعد، حيث أشار الفرحان إلى أن التقيد بالتدابير مع فتح الحدود الدولية سيعيد الأمل لشعوب العالم في التغلب على الجائحة.

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وتعهد وزراء خارجية المجموعة بتعزيز التعاون الدولي استجابة لجائحة كورونا، كما بحثوا سبل لم شمل العائلات عبر الدول ودعوا إلى التقيد بالاحترازات لتحقيق الازدهار الاقتصادي.





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