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مدير تعليم تبوك يدشن مركز دعم ومساندة منصة مدرستي
متابعات الخليج 365 - الرياض
افتتح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم المركز الرئيس للدعم والمساندة لـ منصة مدرستي بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير وعدد من مديري الإدارات التعليمية والمشرفين التربويين .
مراكز دعم ومساندة في محافظات المنطقة
وأكد مدير التعليم في تصريح صحفي بهذه المناسبة: أن المركز يهدف لتقديم الدعم والفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلم والمشرف والمدرسة فيما يخص مدرستي منوّهًا بأن العمل جارٍ لتشكيل مراكز دعم ومساندة مماثلة في مكاتب التعليم بمختلف محافظات منطقة تبوك، مشيرًا إلى الدور التكاملي الذي تقدمه الإدارة بالتعاون مع المجتمع التعليمي لإنجاح رحلة التعلم عن بعد للأبناء الطلاب والطالبات.
فترتان من العمل لدعم منصة مدرستي
ويعمل المركز على فترتين صباحية لدعم الطلاب والمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية وأخرى مسائية لدعم الطلاب وأولياء أمورهم والمدارس في المرحلة الابتدائية، ويستقبل المركز الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي ويقدم الحلول والدعم والمساندة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين.
ويشرف على أعمال المركز فريق عمل من المشرفين والمشرفات من إدارات التقنية والمعلومات والإشراف التربوي والتخطيط والتطوير والإرشاد الطلابي.
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