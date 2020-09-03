استشاري لـ”المواطن”: احذروا تناول الأدوية مع العصائر

2020-09-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأدوية الدكتور عبدالحليم جبر، إلى تجنب تناول الأدوية مع العصائر، مؤكدًا أن ذلك يحد من مفعولها، إذ الأفضل تناولها مع نصف أو كأس كامل من الماء.

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التداخل مع المركبات

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: للأسف بعض المرضى يتذكرون موعد تناول الأدوية والكبسولات عند شربهم العصير وبالتالي لا يتناولون الماء بحجة وجود العصير ، وهذا في حد ذاته سلوك غير صحي أو مناسب للمرضى ، فبعض العصائر تحتوي على بعض المركبات النباتية الثانوية التي قد تتفاعل مع المادة الفعّالة الموجودة بالأدوية وهذا يجعل مفعول الدواء يتراجع ويعمل ببطء.

الماء أفضل صحياً

ولفت إلى أن تناول الماء يعد الأفضل مع الأدوية ، فتناول الدواء بدون الماء يؤدي إلى توقف الكبسولة في المريء والشعور بالاختناق، ولذلك ينصح بكأس من الماء بعد تناول الدواء حتى يمر الدواء بشكل طبيعي دون أي مشكلة صحية.

حافظة لتجنب النسيان

وحول نسيان بعض المرضى الذين يتناولون أكثر من دواء في اليوم قال الدكتور جبر :

نسيان تناول الأدوية في المواعيد المحددة فعلاً يعد من أكثر الأخطاء المنتشرة التي تواجه الكثير من المرضى، والأفضل تخصيص كرتون صغير أو حقيبة دوائية أو حافظة مناسبة تحتوي على جميع الأدوية التي يتناولها المريض، حيث يمكنه من خلال ذلك معرفة جميع الأدوية التي يجب تناولها في المواعيد المحددة ، كما يمكن الاستفادة من منبه الجوال لاستذكار موعد الدواء.

يمنع عند الاستلقاء

وكانت دراسة عالمية قد أوضحت أن حبوب تسكين الألم غالباً ما تسبب قرحة في المعدة بالإضافة إلى بعض الأدوية الشائعة وعدم تناولها مع الماء يؤدي إلى تعلقها في منطقة المريء وحدوث مضاعفات خطيرة. وينصح الأطباء لتجنب حدوث أي مشاكل أثناء تناول الأدوية بتناول كأس من الماء أثناء تناولها، كما يفضل تناولها أثناء الوقوف أو الجلوس وعدم تناولها نهائياً أثناء الاستلقاء للسماح بمرور الحبوب بسهولة من منطقة المريء.



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