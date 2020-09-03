لجان التوطين بعسير تكثف جولاتها الميدانية

2020-09-03

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني عُقد صباح اليوم اجتماع عن بعد لرؤساء لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير.

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وقد ترأس الاجتماع مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة أمين برنامج التوطين بالمنطقة رامي بن عبدالله الجهني، وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الإجراءات والخطط الخاصة وآلية عمل اللجان الميدانية لتكثيف الحملات على جميع الأنشطة والمهن التي تم توطينها خلال الفترة الماضية والتأكيد على تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص المخالفين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص وحضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش بأبها الأستاذ عادل الأسمري وجميع رؤساء لجان التوطين الميدانية بالمنطقة.

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