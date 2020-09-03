اخبار السعوديه

لجان التوطين بعسير تكثف جولاتها الميدانية

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم لجان التوطين بعسير تكثف جولاتها الميدانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-03

لجان التوطين بعسير تكثف جولاتها الميدانية

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني عُقد صباح اليوم اجتماع عن بعد لرؤساء لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير.

Advertisements

وقد ترأس الاجتماع مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة أمين برنامج التوطين بالمنطقة رامي بن عبدالله الجهني، وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الإجراءات والخطط الخاصة وآلية عمل اللجان الميدانية لتكثيف الحملات على جميع الأنشطة والمهن التي تم توطينها خلال الفترة الماضية والتأكيد على تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص المخالفين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص وحضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش بأبها الأستاذ عادل الأسمري وجميع رؤساء لجان التوطين الميدانية بالمنطقة.



شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان التوطين بعسير تكثف جولاتها الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا