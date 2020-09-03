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41 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 525 حالة
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 10897
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 6 مدن، حيث سجلت جازان 16 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، وأحد المسارحة 4 إصابات، والريث 4 إصابات، والطوال 3 إصابات، والموسم إصابتين.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 525 حالة شفاء، ولم تسجيل أي حالات وفاة.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10897 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 9046 حالة، وبلغ عدد الوفيات 132 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1719 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 317486 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 292510 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3982 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 20373 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1495 حالة.
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