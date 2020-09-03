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أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 881 ألفاً للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس (آب)، مقارنة مع 1.011 مليون في الأسبوع السابق.
وفي تقرير الأسبوع الماضي، عدلت وزارة العمل المنهجية، التي تستخدمها لعلاج التقلبات الموسمية في البيانات، والتي يشكو خبراء اقتصاد من أنها باتت أقل موثوقية بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ويبدو أن تعافي سوق العمل من هوة الوباء التي امتدت من منتصف مارس (آذار) حتى أبريل (نيسان) يتعثر، وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" تنحسر بعد أن ارتفعت بوجه عام خلال الصيف، تظل هناك الكثير من البؤر النشطة لا سيما في حرم الجامعات التي استأنفت التعليم المباشر.
واستنفدت الشركات قروضًا حكومية للمساعدة في سداد الأجور، بينما انتهي أجل مساعدة مكملة لإعانة البطالة في يوليو (تموز).
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 950 ألفًا في أحدث أسبوع.وزارة العمل الأمريكية
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 05:21 PM
تعافي سوق العمل لا يزال يتعثر
أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 881 ألفاً للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس (آب)، مقارنة مع 1.011 مليون في الأسبوع السابق.
وفي تقرير الأسبوع الماضي، عدلت وزارة العمل المنهجية، التي تستخدمها لعلاج التقلبات الموسمية في البيانات، والتي يشكو خبراء اقتصاد من أنها باتت أقل موثوقية بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ويبدو أن تعافي سوق العمل من هوة الوباء التي امتدت من منتصف مارس (آذار) حتى أبريل (نيسان) يتعثر، وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" تنحسر بعد أن ارتفعت بوجه عام خلال الصيف، تظل هناك الكثير من البؤر النشطة لا سيما في حرم الجامعات التي استأنفت التعليم المباشر.
واستنفدت الشركات قروضًا حكومية للمساعدة في سداد الأجور، بينما انتهي أجل مساعدة مكملة لإعانة البطالة في يوليو (تموز).
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 950 ألفًا في أحدث أسبوع.
، 881 ألف أمريكي فقدوا وظائفهم خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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