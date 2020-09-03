، نجاح "زراعة صمام أورطي" لمريض في القريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - العملية أجريت في مركز أمراض وجراحة القلب

أجرى الفريق الطبي في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات أول عملية لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، وذلك لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، حيث تكللت العملية بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويعمل فقط فى المراكز الكبرى على مستوى المنطقة والعالم.

يأتي هذ الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز القلب في مستشفى القريات العام لتوفير الرعاية الطبية للمرضى وتجويدها.الفريق الطبي القريات