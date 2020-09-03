محمد بن مسعود - الدمام - 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 05:07 PM تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساءً "الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة "الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات العلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، حتى الساعة الثامنة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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