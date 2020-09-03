وزير الخارجية يؤكد على أهمية فتح الحدود الدولية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى كورونا سيساعد في انتعاش الاقتصاد وازدهار الشعوب. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذين تعهدوا بتعزيز التعاون الدولي استجابة لمكافحة الجائحة، إذ ناقش الاجتماع رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية. كما أشار الوزراء إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي.

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