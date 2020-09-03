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شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تضبط 3000 قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت أمانة منطقة الرياض بأن اللجنة الأمنية ضبطت ثلاثة آلاف قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة بإمارة الرياض.
وأظهرت الصور التي نشرتها الأمانة بعض القطع التي كتب عليها "الصاعقة وأمن المواقع" وعدد آخر من الملابس العسكرية.
وقالت الأمانة بأن هذه الجولات الرقابية تأتي بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اللذان يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
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