شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتفاعل مع مقطع فيديو لبائعة طعام تساعد شاب جائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو متداول عن بائعة طعام تسمي أم محمد.

ووثق المقطع المتداول سيدة تبيع الطعام على جانب أحد الطرق، وشاب جائع ولا يمتلك المال الكافي لشرائه.

وساعدت السيدة الشاب من خلال الموافقة على إطعامه بدون مقابل، الأمر الذى أثار تعاطف الأمير تركي آل الشيخ، وتعهد بالتواصل معها.

وعلق آل الشيخ على واقعة وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"مقطع ام محمد طير النوم من عيني ... هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا ان شالله اكلمها الصبح كانا من الحيين".