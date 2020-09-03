شكرا لمتابعة خبر عن رسوم يجب على المواطنين دفعها مقدما عند السفر إلى البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت السلطات البحرينية أنه يجب على القادمين إليها من المملكة دفع رسوم قبل السفر.
وأوضحت الخطوط السعودية تفاصيل هذه الرسوم، حيث ذكرت أن الرسوم خاصة بفحص كورونا.
وأضافت أن المواطن عليه أن يسدد قبل السفر 30 دينارًا بحرينيًّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، وكذلك يدفع مرة أخرى 30 دينارًا بحرينيًّا من أجل الفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي.
ونبهت أن هذه الرسوم يتم دفعها مقدما من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي عند مطار الوصول، منوهة بأن مدة الحجر الصحي الذاتي ستكون 10 أيام.
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