شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب الأسنان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب الأسنان". وذكرت أن التقديم يبدأ من اليوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، داعية الراغبين في التقديم إلى الإطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي : هنا

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