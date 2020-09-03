شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة، اليوم الخميس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول أمطار شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة والجموم، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.