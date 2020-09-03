شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" تعلن شروط الحصول على شهادة تفويض لامتحان الطيارين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم لأصحاب الخبرات، للحصول على شهادة تفويض لامتحان الطيارين، وفقاً لعدة شروط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم لأصحاب الخبرات، للحصول على شهادة تفويض لامتحان الطيارين، وفقاً لعدة شروط. وأوضحت الهيئة أن شهادة التفويض لامتحان القدرات سيتم الحصول عليها وفقاً للوائح التنفيذية لسلامة الطيران. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكنك الضغط هنا:

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