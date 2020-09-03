شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: المريخ يصل للأرض في أقرب مسافة ممكنة منتصف أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، متوقعا بأن كوكب المريخ يصل إلى أقرب مسافة من الكرة الأرضية منتصف أكتوبر 2020 ليكون في حالة تقابل مع الأرض.

ونفى أبو زاهرة ما يتم تتناقل بأن الكوكب سيظهر للراصد ‏بالعين المجردة كبيرًا مثل القمر البدر في سماء الأرض، وأن ‏المشاهدة ستكون لمرة واحدة في العمر، ليس لها أساس من ‏الصحة.‏‎

وأوضح أبو زاهرة إن الثابت علميًا أنه لا يمكن مطلقاً لكوكب المريخ أن ‏يظهر للعين المجردة كالقمر البدر في سماء الأرض؛ لأن قطر ‏المريخ حوالي 1/ 140 قطر القمر البدر، وهذا يعني أن هناك ‏حاجة لوضع حوالي 140 كوكبا مثل المريخ متراصة جنباً إلى ‏جنب لبلوغ قطر القمر‎، مشيرا إلى أنه عند رصد المريخ بالعين المجردة سوف يبدو ‏كنقطة ضوئية بلون برتقالي أحمر، وعند استخدام المنظار سوف ‏يظهر أيضا كنقطة ضوئية دون معالم واضحة تماماً