شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: تأمين أبناء الزوجة العاملة بالقطاع الخاص بشرطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب مجلس الضمان الصحي، على تساؤل بشأن تأمين الزوجة العاملة بالقطاع الخاص، حيث يشمل التأمين الزوج والأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والإناث بشرطين أن يكن غير متزوجات وغير العاملات.

وقال المجلس بأنه في حالة ، كان الزوج يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، يلزم صاحب عمل الزوجة بالتأمين على الزوج، وعلى الأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة، والبنات غير المتزوجات غير العاملات".

ويذكر أن مواطنة وجهت سؤالا بأنها تعمل في القطاع الخاص ولها تأمين، أما زوجها فيعمل في القطاع الحكومي، مستفسرة هل التأمين الخاص بها يشمل أطفالها وزوجها؟