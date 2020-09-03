شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرد على استفسار بشأن كانت الأهلية "معلق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن الإجراءات المطلوبة في حالة كانت حالة الأهلية “معلق” حيث رد على التساؤل بتوضيح الخطوات المطلوبة بهذا الشان. تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن الإجراءات المطلوبة في حالة كانت حالة الأهلية “معلق” حيث رد على التساؤل بتوضيح الخطوات المطلوبة بهذا الشان. وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بأنه في حال كانت حالة الأهلية "معلق لإثبات حالة" لا بد من التوجه للبوابة الالكترونية عن طريق أيقونة "تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات". وتابع الحساب بأنه الخطوة التالية إرفاق المستندات المطلوبة وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية.

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