شكرا لمتابعة خبر عن العمر والدراسة شرطان من بين 4 شروط للإعفاء من رسوم قياس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأن هناك4 شروط للإعفاء من رسوم قياس، منها أن يكون المتقدم من أسرة ضمانية "ابن – بنت"، وألا يتجاوز عمره "16 – 26" سنة، وأن يكون طالبًا في المرحلة الثاني أو الثالث ثانوي.
وتابعت الوزارة بأنه من ضمن شروط الإعفاء أيضًا، أن يكون نوع الاختبار المتقدم عليه بمسمى "اختبار والتحصيل العلمي"، وكان ذلك ردا على استفسار ورد للوزارة بشأن شروط الإعفاء من رسوم قياس.
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