شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قطع صيام الكفارة وضوابط عمليات التجميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم قطع صيام الكفارة شهرين متتابعين من أجل صيام يوم عاشوراء، والضوابط التى تجيز عمليات التجميل.
وذكر، خلال لقاء في قناة المجد، أن على المسلم أن يكمل صيام الكفارة ولا يقطعه لكون أن التتابع فيه ضرورى.
من جهة أخرى، أكد الخثلان أن عمليات التجميل فيها إشكالات كثيرة،مضيفاً أنه يجوز للمرأة وضع المكياج والعدسات اللاصقة، بينما يُحرم عليها الوشم والوصل.
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