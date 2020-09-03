سبب وفاة الممرض محمد عايض العتيبي في السعودية

أعلنت مصادر طبية سعودية، يوم الخميس 3 سبتمبر / أيلول، عن وفاة الممرض محمد عايض العتيبي، بعد مسيرة مهنية طويلة من العمل في مستشفيات المدينة المنورة.

وأكدت المصادر الطبية في تصريح صحفي أوردته وكالة واس الرسمية، وفاة الممرض محمد عايض العتيبي؛ متأثرا بإصابته بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 قبل عدة أسابيع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الممرض محمد العتيبي عمل نحو 25 سنة في خدمة المرضى بالمدينة المنورة، إذ عُرف خلالها بالإخلاص في مهنته التي نال منها محبة الجميع.

ونعى المغردون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الممرض محمد العتيبي، في وقت استنكر الكثيرون استمرار الاستهتار غير المبرر من المواطنين والمقيمين حيال هذا المرض.

وتقدم حساب الزعيم الملكي العالمي، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الممرض محمد عايض، موضحا أن فيروس كورونا مرض خطير وما زال ينهش في جسد البشرية.

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وقال الملكي العالمي إن الجميع يصف كوفيد 19 بأنه مرض خطير على كبار السن، لكن رأينا شباب صغار ماتوا بسببه رحمهم الله آخرهم الممرضة ريناد آل مخلص في منطقة نجران.

كما كتبت ناشطة تدعى ميمي: الله يغفر له ويرحمه. كل شهداء الصحة الذين توفوا من كورونا، مضيفة : “لا بد أن يكون هناك وقفة وأن يتم معاملتهم شهداء للواجب الوطني”.

وفقدت السعودية، خلال الأيام القليلة المنصرمة، العديد من المشاهير والشيوخ والدعاة والأطباء؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، منها الداعية أبو غازي الشمري.

وأوضحت أن خبر وفاة الممرض محمد عايض العتيبي جاء في ذروة الموجة الثانية لانتشار المرض في السعودية، منوهة إلى أن الفيروس عاد للتفشي مُجددا؛ بسبب استهتار السكان.