ورود نوارة التطوعي يزور مستشفى الملك سلمان ويشكر إدارته

ضمن مبادراته المجتمعية في دعم وشكر قطاعات الدولة التي كان لها الأثر الكبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، زار فريق ورود نوارة التطوعي، اليوم الخميس، إدارة مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض.

وكان في استقبالهم مساعد مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني، ومدير الخدمات الطبية الدكتور محمد الشنواني ورئيس أقسام الباطنية والعزل الدكتور نزار بخش، ومدير العلاقات والإعلام أحمد الزعاقي.

وفي بداية اللقاء، عبرت قائدة فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا، عن شكرها وتقديرها إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للفريق بتكريم عددٍ ممن كانت لهم جهود في مواجهة جائحة «كورونا»، مؤكدةً أن أبطال الصحة قدَّموا تضحيات كبيرة خلال هذه الجائحة.

وأشارت إلى إعلان مستشفى الملك سلمان خروج آخر المرضى المتعافين من فيروس كورونا، وهو ما يعتبر إنجازًا طبيًّا يُضاف إلى جهود العاملين من جميع الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في التصدي لمواجهة جائحة (كوفيد-١٩).

وأضافت «العقلا» أن الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لجميع قطاعات الدولة، خصوصًا القطاع الصحي خلال هذه الأزمة، وما تم من إنجازات طبية على شتى الأصعدة العلاجية والوقائية وما أُطلق من تطبيقات وبروتوكولات؛ جعل المملكة تُفاخِر بمنشآتها الصحية على مستوى العالم.

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واختتمت قائدة فريق ورود نوارة التطوعي حديثها بالتقدير لكل من عرَّض حياته للخطر وهو يؤدي واجبه من أبطال الصحة، مقدمةً العزاء في جميع الأطباء والممرضين والاختصاصيين الذين وافاهم الأجل وهم يمارسون علمهم الإنساني، داعيةً الله لهم بالرحمة والمغفرة.

من جانبه، شكر الدكتور خالد القحطاني فريق ورود نوارة على زيارته وتقديمه هذه الهدايا التي تركت أثرًا جميلًا في نفوس الجميع، مشيدًا بالأعمال التطوعية النوعية التي يقدمها الفريق للمجتمع، وأنهم شركاء نجاح.

وأكد «القحطاني» اهتمام الصحة بالعمل التطوعي ولا أدل من ذلك إنشاء منصة التطوع الصحي التي حققت نجاحًا خلال هذه الأزمة، سائلاً الله –جل وعلا– أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأن يعجِّل بانفراج هذه الأزمة قريبًا بإذن الله.

وفي نهاية الزيارة قدمت نورة العقلا باسم فريق ورود نوارة درع تكريم لمدير المستشفى الدكتور ممدوح الثقيل، استلمه نيابةً عنه الدكتور خالد القحطاني، وسلَّمت شهادات الشكر والتقدير والهدايا لعدد من أبطال الصحة، وسط حضور إعلاميين ومهتمين بالعمل التطوعي ونخب مجتمعية، وعدد من أعضاء فريق ورود نوارة.

يذكر أنه تم توقيع شراكة مجتمعية بين فريق ورود نوارة التطوعي ومستشفى الملك سلمان بالرياض، في وقت سابق، لتوفير وتوزيع السلال الغذائية من قبل ورود نوارة على بعض المستفيدين من المحتاجين الذين تمت دراسة حالتهم الاجتماعية من قبل قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.