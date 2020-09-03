أخبار السعودية اليوم.. تعليق رسمي على فيديو الكلاب النافقة.. وتفاصيل شخصية حول مفقودة حائل

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه نقل كلاب نافقة، فيما توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أمطارًا صيفية اليوم الخميس، على مناطق عدة، مع وجود للسحب، وإلى التفاصيل:

الضمان الصحي يعدِّد المشمولين بتأمين الزوجة العاملة في القطاع الخاص

أوضح مجلس الضمان الصحي أن تأمين الزوجة العاملة بالقطاع الخاص يشمل الزوج والأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والإناث بشرطين أن يكنَّ غير متزوجات وغير عاملات.

وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم الكافية للطلاب والطالبات

أوضحت وزارة الصحة، عدد ساعات النوم الكافية للطلبة والطالبات، محذرة من أن عدم حصولهم على قسط وافٍ من النوم يؤثر على تحصيلهم الدراسي، مشيرةً إلى أن عدد ساعات النوم الكافية للمرحلة الابتدائية ٩-١١ ساعة. أما ساعات النوم الكافية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فتبلغ ٨-١٠ ساعات.

تعليق رسمي على فيديو «الكلاب النافقة» بالرياض يوضِّح ملابسات الواقعة

علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه نقل كلاب نافقة، مشيرةً إلى أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية، مؤكدةً أنها لا تتبع إجراءات التخلص من الكلاب الضالة إلا في حالة الضرورة ومنها الكلاب التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطرًا على سلامة السكان.

بالفيديو.. أمطار غزيرة تُسقط صخورًا على منزل بقلوة.. وفرقة الطوارئ تتدخل

قامت فرق الطوارئ ببلدية قلوة بمنطقة الباحة، بإزالة صخور سقطت على أحد المنازل بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حاليًّا.

وذكرت بلدية محافظة قلوة أنه بمتابعة وتوجيه من رئيس البلدية، قامت فرقة الطوارئ بإزالة الضرر عن أحد المنازل بعد انهيار صخور جبلية بسبب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأربعاء على المحافظة.

«التنمية الاجتماعية» تعلن شرطًا لصرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، مشيرةً إلى أنه تم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر من 6 إلى 18عامًا، وطلبت مراجعة الحالة التعليمية للطلاب المشمولين في الضمان بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، خدمة إدارة التابعين.

تفاصيل شخصية حول المفقودة «العنود» بحائل بعد العثور على حقيبتها بالصحراء

تفاعل المغردون مع هاشتاق «#العنود مفقودة حايل»، الذي تصدر الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعين الله –عز وجل– بالعثور عليها وإعادتها إلى أهلها.

وأفادت معلومات بأن المفقودة «العنود»، تبلغ من العمر 24 عامًا، وتعاني من مرض الصرع، وأن آخر مشاهدة لها كانت في الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء.

وفي وقت لاحق تم العثور على حقيبتها في منطقة صحراوية، ولا تزال جهود البحث عنها متواصلة.

ووثقت مقاطع مصورة خروج العديد من المتطوعين بمركباتهم إلى الصحراء للبحث عن الفتاة المفقودة.

في 7 خطوات.. تعرف على آلية «تفويض مالك المركبة لغيره» عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات قيام مالك السيارة بإجراء تفويض للغير عبر منصة أبشر المرور.

Advertisements

وحدَّدت الإدارة العامة للمرور، الآلية والإجراءات التي يتبعها مالك السيارة لتفويض غيره عبر منصة أبشر دون حاجة إلى زيارة الفرع.

«التأمينات الاجتماعية» تحذر أصحاب الأعمال من «غرامات مشروطة»

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال، إلى سداد الاشتراكات في موعدها المحدد؛ وذلك لتجنب الوقوع في غرامات التأخير، موضحةً أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي أو الهاتف المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو فروع البنوك.

وزارة الموارد البشرية تفسِّر التعديلات الجديدة لمواد نظام العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المواد التي شملتها تعديلات بنظام العمل، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ؛ وذلك على النحو الوارد في القرار.

بالصور.. تجربة المعلم محمد دغريري مع منصة «مدرستي» تثير الإعجاب بجازان

اختار المعلم محمد حمد دغريري أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب التي تتبع تعليم صبيا بجازان، الذهاب إلى الطلاب في منازلهم ومناطق سكنهم بالقرى البعيدة والمناطق النائية لمساعدتهم في تسجيل الدخول على منصة مدرستي ومساعدتهم في التعرف عليها.

قضية «خاطفة الدمام».. علي الخنيزي يعلن شرط تنازله عن الحق الخاص

فجَّر والد أحد المختطفين مفاجأة في قضية «خاطفة الدمام»، بعدما أعلن استعداده للتنازل عن حقه الخاص، بشرط إقرار الخاطفة بمكان المختطف نسيم حبتور، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الجزائية (حكم ابتدائي)، بالقتل تعزيرًا بحق صاحبة أشهر قضية رأي عام في السعودية، مؤخرًا، المعروفة إعلاميًّا باسم «خاطفة الدمام».

بالصور.. عمالة تقلِّد شعارات الأندية السعودية بجدة.. وإمارة مكة: ضبطناهم

أغلقت الجهات المعنية مستودعين في مدينة جدة تستغلهما عمالة مخالفة لتقليد شعارات الأندية السعودية.

وأضافت إمارة مكة أن الجهات المختصة ألقت القبض على العمالة المخالفة، واستدعت مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية.

الراصد الحربي: أمطار صيفية على مناطق عدة خلال ساعات

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أمطارًا صيفية اليوم الخميس، على مناطق عدة، مع وجود سحب، موضحًا أن فرصة الأمطار لا تزال مستمرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وأشار إلى وجود للسحب على غرب منطقة الرياض وعلى منطقة القصيم وغرب منطقة حائل، وعلى طريف والقريات، مضيفًا أنها تحمل بعض الأمطار.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. النائب العام يعد بالتصدى بحزم لمن يسيء للمعلمين.. و«الصحة» توجه رسالة لمصابي كورونا

أخبار السعودية اليوم.. أبرز خطوات المملكة لمواجهة كورونا.. وSTC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

أخبار السعودية اليوم.. إعلان رابط التقديم لحج المقيمين.. ودعم حساب المواطن الخميس