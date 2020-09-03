762 جهازًا لوحيًا و11 ألف جائزة تفوق للطلاب من «مؤسسة تكافل»

قدمت مؤسسة تكافل الخيرية، 762 جهازًا لوحيًا للطلاب والطالبات لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي ومواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية؛ حيث وصلت الأجهزة لإدارات التعليم، اليوم (الخميس)، في المناطق والمحافظات.

كما منحت المؤسسة 11840 طالبا وطالبة جائزة «تفوَّق» والتي تقدمها المؤسسة للمتميزين من طلابها وطالباتها سنوياً في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية في 5، 417 مدرسة على مستوى المملكة.

هدف هذه الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلاب وطالبات «تكافل» على رفع مستواهم العلمي واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي؛ حيث يتم تحديدهم بناءً على تقييم المعدل الدراسي عبر نظام نور واختبارات البرنامج الوطني للقياس، وسيتم إرسال رسالة نصية للطالب المستحق للجائزة لمراجعة المدرسة لاستلامها.

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من جانبه أكد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي أن الجائزة تسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة المستحقين لها، وأيضًا في ارتفاع المعدلات الدراسية لطلاب وطالبات تكافل، كما تهدف الجائزة إلى بث روح المنافسة بين الطلبة لتنمية القدرات العلمية وتحفزهم إلى مزيد من النجاح وتعزيز الاستمرارية بالثقة بالنفس، لافتًا إلى أن المؤسسة وفرت دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتدريب على اختبارات قياس، ودروس تقوية تفاعلية عبر منصتي نون وفهيم بتوفير مدرس للقيام بشرح الدرس في بعض المواد وذلك لتمكين الطلبة في زيادة تحصيلهم العلمي.

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