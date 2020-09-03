مؤسسة موهبة تعلن طريقة التسجيل في أولمبياد الإبداع العلمي

دعت إدارة تعليم مكة، اليوم الخميس، الطلاب والطالبات بمدارسها إلى التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع.

وكتبت إدارة تعليم مكة، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات المحدودة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، «#تعليم_مكة | يدعو طلابه وطالباته للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي #إبداع2021»

شروط التسجيل

ودعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع، عبر هذا الرابط (من هنا)

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، شروط وضوابط التسجيل في أولمبياد الإبداع 2021 وتتمثل في:

1- أن يكون المشارك سعودي الجنسية من طلبة المرحلة المتوسطة أو الثانوية من الفئة العمرية (12– 20 سنة).

2- التسجيل للمشاركة في «إبداع» عن طريق النموذج الإلكتروني لطلب المشاركة، ولن يتم قبول أي مشروع غير مسجل.

3- أن يكون المشارك من المدارس التابعة لوزارة التعليم داخل المملكة. وللجنة التنفيذية الحق في استبعاد أي مشارك إذا ثبت وجود معلومات غير صحيحة في بياناته الأساسية.

4- اختيار مشرف على المشروع وفق الضوابط المحددة، وفي حال مخالفة أي من الضوابط المذكورة لن يتم اعتماد المشرف؛ علمًا بأنه لن يترتب على الإشراف على المشروع أي حقوق مادية في حال فوز المشروع في أي مرحلة من مراحل «إبداع».

5- ضرورة الحضور الشخصي للمشارك كافة أيام البرامج التأهيلية والتدريبية وأيام المعارض المركزية ومعرض إبداع للعلوم والهندسة. ويحق للجنة التنفيذية استبعاد أي مشارك لا يلتزم بالحضور.

6- يلتزم المشارك بالاطلاع على الأدلة الإرشادية والضوابط والأنظمة الخاصة «بإبداع» عن طريق موقع «موهبة».

شروط المشاركة

كما حددت مؤسسة موهبة، شروط مشاركة الطلاب في الأولمبياد الوطني للإبداع 2021 وتتمثل في:

- يحق للطالب المشاركة بمشروع واحد فقط، على أن يكون المشروع فرديًّا، بمعنى أن يشارك في المشروع طالب واحد فقط، ولن يُقبل التسجيل على الموقع بمشروع جماعي.

- تمنع المشاركة بالمشروع الواحد لأكثر من طالب أو طالبة، وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء مشاركة كلا الطالبين.

- استكمال مراحل التسجيل التي تتكون من تسجيل المعلومات الشخصية، ثم معلومات المشروع في المرحلة الثانية، ثم البيانات البنكية ثم طباعة بطاقة «إبداع» لحضور المعارض المركزية ومعرض إبداع للعلوم والهندسة عند تأهل المشروع.

- عند تعبئة معلومات المشروع يجب على المشارك كتابة ملخص المشروع بشكل وافٍ وشامل لجميع عناصر الملخص؛ حيث إن التحكيم الإلكتروني يعتمد على ملخص وخطة المشروع المسجل في موقع موهبة.

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- تستبعد المشاريع التي لم تسجل معلومات المشروع بشكل كامل في الوقت المحدد.

- يحق للجنة التنفيذية استبعاد المشاريع التي لا يتطابق فيها عنوان المشروع مع ملخصه.

- يحق للجنة التنفيذية استبعاد المشاريع التي لا يتوافر فيها معلومات أساسية علمية في ملخصها.

- يحق للجنة التنفيذية استبعاد المشارك الذي يكون لديه مشاركات أخرى متزامنة مع أي مرحلة من مراحل «إبداع»، ويكون لها تأثير على مشاركته وفق الضوابط والأنظمة والالتزامات الواردة في الإطار.

- أن تكون المشاركة ضمن مجالات «إبداع»؛ حيث سيتم تحكيم المشروع وفق اختيار المشارك للمجال، ولا يسمح للمشارك بتغيير المجال بعد تحكيم المشروع.

- أن تكون المشاركة عملًا أصيلًا وغير مسبوق ويسمح به إذا كان تطويرًا لعمل سابق، وجهدًا شخصيًّا للمشارك، مع العلم بأنه سيتم استبعاد أي مشاركة في مرحلة التحكيم الإلكتروني أو أي مرحلة من مراحل «إبداع» إذا اكتشف أن العمل مستنسخ أو غير مكتمل.

- عدم إمكانية تغيير مشرف المشروع بعد تسجيل اسمه على موقع «موهبة»، كما يحق لأي مشرف تنطبق عليه المعايير أن يُشرف على أكثر من مشروعين كحد أقصى.

- الالتزام بضوابط الأخلاقيات العلمية في إجراء التجارب وتنفيذ المشروع، والتقيد بضوابط وتعليمات الأمن والسلامة لعرض المشروع.

- تعبئة النماذج المطلوبة للمشروع بحسب مجال المشروع؛ علمًا بأنه توجد نماذج إلزامية لجميع المشاريع ولن تقبل أي مشاركة بدون تعبئة النماذج.

- في حال وجود نموذج هندسي يجب الالتزام بالقياسات المحددة: (الطول 50سم، العرض 40سم، الارتفاع 20سم)، ولن يُسمح بعرض أكبر من تلك القياسات، ويمكن الاستعانة بعرض مقطع فيديو وصور فوتوغرافية للمنتج الهندسي.

- إعداد لوحة العرض للمشروع حسب ما هو موضح في موقع «موهبة»، وكذلك إعداد مدونة المشروع عند البدء فيه وكتابة خطة وملخص المشروع بحسب ما هو موضح في موقع «موهبة».

وأوضحت مؤسسة موهبة أنه في حال كون المشروع استكمالًا للعام الماضي يجب التقيُّد بما يلي:

- التوضيح للمحكم في المعارض المركزية ومعرض إبداع للعلوم والهندسة أثناء مقابلة التحكيم أن المشروع استكمالٌ للعام الماضي.

- تعبئة نموذج رقم (7) المتوافر على موقع موهبة الخاص باستكمال المشروع وعرضه على لوحة العرض الخاصة بمشروع هذا العام.

- الاكتفاء بكتابة الجزء المطور (الجديد) للمشروع فقط في لوحة العرض وملخص المشروع بدون كتابة الإجراءات في العام السابق.

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