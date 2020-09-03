تتم عبر بوابة «ناجز»

أوضحت وزارة العدل خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًّا؛ وذلك لمشتري العقارات. ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري للمشترين، التي جاءت كالآتي: 1– دخول بوابة ناجز (Najiz.sa). 2– العقارات. 3– اختيار إفراغ العقار إلكترونيًّا. 4– الاطلاع على الشروط والأحكام. Advertisements 5– طلباتي. 6– معاينة الطلب للمشتري وقبول طلب الإفراغ. 7– استلام إشعار إنشاء الحساب البنكي الوسيط وتحويل كامل المبلغ من خلاله. اقرأ أيضًا: للبائعين.. وزارة العدل: 7 خطوات للاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا الزكاة والدخل: 4 خطوات ضرورية قبل عملية بيع العقار

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل لـ«المشترين»: 7 خطوات للاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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