عبر قناة «عين».. بثّ مباشر لدروس الخميس للمرحلة الابتدائية

نشرت قناة «عين»، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الخميس من الأسبوع الأول (مراجعة) للمرحلة الابتدائية، وأوضحت قناة عين أنه يمكن تلقي البث عبر عرب سات 12437 عمودي وعبر «يوتيوب».

ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة).

وعاد الأحد الماضي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

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وهيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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