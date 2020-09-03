بالتعاون مع الجهات المعنية
أعلنت وزارة الصحة فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب الأسنان»؛ وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج (مساعد طبيب الأسنان)؛ وذلك من يوم الخميس 3/9/2020م إلى يوم الأحد 4/10/2020م».
للاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط، اضغط هنا.
اقرأ أيضًا:
للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
وزارة الصحة تعلن تمديد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب
كانت هذه تفاصيل خبر للسعوديين والسعوديات.. الصحة تفتح باب التسجيل في برنامج «مساعد طبيب الأسنان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.