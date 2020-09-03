الجوازات تحدد خطوات الاستفادة من خدمة «التفويض الإلكتروني»

لكل من يحمل الهوية الوطنية..
أتاحت المديرية العامة للجوازات، خدمة التفويض الإلكتروني، وذلك لإتمام معاملات النيابة في وقت الانشغال.
وقال الحساب الرسمي للجوازات في مقطع فيديو عبر موقع «تويتر»: «لأن الجوازات في خدمتكم، سهلناها عليكم الآن، مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في منصة أبشر، لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابة عنك في وقت انشغالك».
وأوضحت الجوازات خطوات التفويض الإلكتروني والتي جاءت كالآتي:
- الدخول على أبشر.
- اختر خدماتي.
- اختر إدارة التفاويض.
- اختر تفويض مراجعة قطاع.
- اكتب معلومات المفوض له.
- اكتب رمز التحقق بعد وصوله على جوالك.
- قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي.
#فيديو | لأن #الجوازات_في_خدمتكم سهلناها عليكم الآن.
مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في منصة #أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابة عنك في وقت انشغالك. pic.twitter.com/Oii1rPUEjx
#فيديو | لأن #الجوازات_في_خدمتكم سهلناها عليكم الآن.
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