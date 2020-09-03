«الحياة الفطرية» تعلن تعطل موقعها الإلكتروني عن العمل

تعمل على إصلاحه حاليًّا

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، وجود عطل في موقعها الإلكتروني. وذكرت الهيئة، عبر تويتر: «نأسف لوجود عطل تقني في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.. وجارٍ العمل على إصلاحه». Advertisements وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق، عن تطوير برنامج السياحة البيئية في محمية عروق بني معارض النموذجية ضمن التطوير الشامل للمحمية. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. هيئة الحياة الفطرية توضِّح حقيقة «النمر الأسود» بالباحة

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