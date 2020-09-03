قضية «خاطفة الدمام».. علي الخنيزي يعلن شرط تنازله عن الحق الخاص

فجر والد أحد المختطفين مفاجأة في قضية «خاطفة الدمام»، بعدما أعلن استعداده للتنازل عن حقه الخاص، بشرط إقرار الخاطفة بمكان المختطف نسيم حبتور، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الجزائية (حكم ابتدائي)، بالقتل تعزيرًا بحق صاحبة أشهر قضية رأي عام في السعودية، مؤخرًا، المعروفة إعلاميًا باسم «خاطفة الدمام».

وأوضح علي الخنيزي (والد موسى الذى عاد لأسرته بعد 21 عامًا من اختطافه)، خلال حوار مع «الإخبارية» إنه يشعر بأن الخاطفة تعرف مكان نسيم، قائلا «عندي شعور قوي بما أدلت به الخاطفة، إنها خطفت ولدي من كورنيش الدمام، وكورنيش الدمام كما نعلم أنه خطف فيه نسيم حبتور، وأنا عندي شعور أنها تعرف مكانه»، وفقا لـ«العربية».

وفيما تم اختطاف نسيم وهو بعمر الـ18 شهرًا، منذ نحو 24 عامًا، خلال نزهة عائلية لأسرته على كورنيش الدمام، فقد تابع الخنيزي: «أنه إذا اعترفت الخاطفة بمكان نسيم فأنا وأهالي المخطوفين نتنازل عن الحق الخاص، وبالتالي حق التعزير يتم يعني تخفيفه، وإحنا بنوقف معاها وبنطالب المحكمة بتخفيف الحكم عنها».

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وكانت المحكمة الجزائية بالدمام، قضت أمس الأربعاء، بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية، لاختطافها ثلاثة أطفال منذ أكثر من عشرين عامًا، كما قضت المحكمة بالسجن 25 عامًا للمتهم اليمني.

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