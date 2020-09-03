«المرور» يحذر العابثين بعلامات الطريق: الغرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال

أعلن المرور السعودي غرامة العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، مشيرًا إلى أن طمسها قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لسالكي الطريق.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير يُعد مخالفة مرورية تصل غرامتها (3000 ريال – 6000 ريال)».

وأضاف: «العبث بعلامات الطريق وطمسها قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لمستخدمي الطريق، كما أنها تُعد مخالفة مرورية تُوجب العقوبة».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«المرور» يعلن الرسوم الخاصة بالتراخيص ونقل ملكية المركبات

المرور يجدد التذكير بأهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالسيارات: تضمن 4 فوائد