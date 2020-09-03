استدعاء مالك المستودعين واستكمال الإجراءات النظامية

أغلقت الجهات المعنية مستودعين في مدينة جدة تستغلهما عمالة مخالفة؛ لتقليد شعارات الأندية السعودية. وذكرت إمارة مكة المكرمة- عبر حسابها على «تويتر»-، العمالة المخالفة كانت تقلد شعارات الأندية السعودية، إضافة إلى تقليد علامات تجارية عالمية. Advertisements وأضافت إمارة مكة، أن الجهات المختصة ألقت القبض على العمالة المخالفة، واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية. اقرأ أيضا: أمانة جدة تضبط 722 سيارة نقل مخالفة خلال أغسطس

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عمالة تقلِّد شعارات الأندية السعودية بجدة.. وإمارة مكة: ضبطناهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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