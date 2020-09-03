نائب أمير مكة المكرمة يستقبل وزير النقل

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم، وزير النقل المهندس صالح الجاسر.
واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال وخطط وزارة النقل الرامية لتطوير منظومة النقل في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
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