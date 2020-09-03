السعودية اليوم / "البيئة" تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر "الأول في المنطقة"



جدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

كشفت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة عن مشروع وحدة بحثية يهدف لاستمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر، وذلك بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوكالة أن المشروع تمكن خلال أبحاثه طيلة السنوات الخمس في تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة، في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، وكذلك في التبريد الخاص بالبيوت المحمية ودون استخدام أي مياه اخرى، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد، حيث دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية.

من جهته أبان وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن ثلاث أنظمة استُخدمت في الزراعة وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الأنظمة الزراعية بها، والزراعة التكاملية (الإكوابونيك) بين الأسماك والنبات، وتم إنتاج الطماطم، والفلفل الأخضر، والخس، والنعناع، والريحان، ونوعين من الأسماك البرومندي وأسماك البلطي الأفضل إنتاجاً.

وأفاد المهندس العيادة أن المشروع البحثي يستهدف استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي وتقديم نموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه، مشيرًا إلى أن المملكة تعد أول دولة في المنطقة تنجح في إنشاء مثل هذا المشروع البحثي المهم تعزيزًا للتنمية الزراعية بالمناطق الساحلية، وحرصًا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة، وسعيًا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.

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16:49ت م

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