السعودية اليوم / محافظ المذنب يلتقي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم



المذنب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

التقى محافظ المذنب سليمان بن علي الفوزان بمقر المحافظة اليوم، بالمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة المذنب والقرى التابعة لها.

وثمن محافظ المذنب الجهود التي يبذلها فرع الوزارة بمحافظة المذنب في سبيل خدمة المواطنين، ومتابعة وتوجيه سمو أمير منطقة القصيم الدائمة لكل مايخدم التنمية في المحافظة بعدة مجالات، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها المنشودة.

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16:32ت م

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