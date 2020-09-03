السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يفتتح فندقاً بالمدينة الجامعية الأحد القادم



تبوك 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم الأحد القادم, بحضور معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فندقاً بالمدينة الجامعية في جامعة بتبوك.

ويعد الفندق أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متراً مربعاً، ويحتوي على 218 غرفة وجناحاً موزعة على ستة أدوار، إضافة إلى صالات رياضية ومرافق خدمات متنوعة.

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16:25ت م

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