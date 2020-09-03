السعودية اليوم / مركز القلب بالمدينة المنورة يستخدم المنظار لاستبدال شرايين القلب بفتحة لا تتجاوز 1.5 سم



المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

نجح مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إدخال تقنية تساعد على تسريع خروج المرضى من المركز بعد اجراء عمليات القلب المفتوح، عن طريق استخدام تقنية المناظير وبفتحة لا يتعدى حجمها 1.5 سم أثناء نقل الوريد من الساق واستبداله بشرايين القلب أثناء العملية.

وأوضح المركز أن فريق جراحة القلب كبار بالمركز قام بإجراء عملية قلب مفتوح الثلاثاء الماضي لمريض لاستبدال شرايين في القلب تكللت بالنجاح اُستخدم فيها تقنية استبدال الوريد بالمنظار وذلك من خلال فتحة لا يتعدى حجمها من 1.5 إلى 2.5 سم، حيث يتم وصل المنظار بكاميرا فيديو تمكّن الجراح من رؤية ما يريده لإيجاد الوعاء الدموي، وبعد ذلك يصنع الجراح قناة لإزالة الوعاء الدموي.

وأشار المركز إلى أن الفريق الطبي المعالج يتوقع خروج المريض من المركز في فترة أقصر بعكس ما كان متوقع في حال أجريت العملية بالطريقة التقليدية والتي تتطلب فتح جرح طويل في الساق يخلف معه ندبة طويلة والتأخر في التئام الجرح وصعوبة في الحركة لفترة طويلة.

وأفاد أن هذه التقنية تخفف الشعور بالألم بعد العملية وتجنب المريض المضاعفات المصاحبة لجرح الساق ويوفر نتائج تجميلية أفضل، إضافة إلى تخفيف الألم وتقليل خطر الالتهاب وتقليل فترة الإقامة في المركز وسرعة التعافي والعودة إلى المنزل والعمل.

// انتهى //

16:22ت م

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