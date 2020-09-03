السعودية اليوم / مدراس منطقة الجوف تتفاعل مع منصة مدرستي وتنهي استعداداتها



سكاكا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

بدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف هذا الأسبوع , عمليات التسجيل والتدريب والتهيئة والتخطيط وتوزيع المهام على الهيئتين الإدارية والتعليمية لانطلاق الدراسة عبر منصات التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم.

وأوضح عدد من قادة المدارس بالمنطقة أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط، حيث تم تدريب الهيئتين الإدارية والتعليمية وتزويدهم بالدعم المستمرة والمستجدات وتسهيل العقبات لهم بما يتعلق بالتعليم عن بعد عبر "منصة مدرستي" , كما نفذت حملة توعية للطلاب وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرسائل SMS بخطورة الجائحة عند زيارة المدرسة والالتزام بالاحترازات الصحية ورفع معنويات الطلاب وأولياء أمورهم بسهولة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي .

وأشاروا إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط خلال أسبوع التهيئة حيث تم تدريب المعلمين على عدد من البرامج التدريبية التي تخدم المصلحة التعليمية والتعريف بالعمل الإلكتروني من خلال "منصة مدرستي" وتم حصر الاحتياج الفعلي من المعلمين لسد العجز , إضافة إلى إكمال توزيع المقررات الدراسية على جميع الطلاب خلال الأسبوع الفائت .

// انتهى //

16:21ت م

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