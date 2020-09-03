السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يزيد مخصصاته لمواجهة كورونا بموريتانيا



نواكشوط 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

منح صندوق النقد الدولي 28.7 مليون دولار لموريتانيا لدعم برنامج الحكومة الموريتانية لمكافحة فيروس

وأشارت مصادر موريتانية انه بعد الدعم الجديد ارتفعت الأموال الممنوحة ضمن برنامج الدعم الممول من الصندوق لموريتانيا إلى 52.2 مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

16:16ت م

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نواكشوط 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسمنح صندوق النقد الدولي 28.7 مليون دولار لموريتانيا لدعم برنامج الحكومة الموريتانية لمكافحة فيروس كورونا ومخلفاته.وأشارت مصادر موريتانية انه بعد الدعم الجديد ارتفعت الأموال الممنوحة ضمن برنامج الدعم الممول من الصندوق لموريتانيا إلى 52.2 مليون دولار أمريكي.// انتهى //16:16ت م0160

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