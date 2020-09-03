السعودية اليوم / صحة الباحة تكثف أنشطتها التوعوية خلال صيف هذا العام



الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

فعّلت صحة الباحة خلال فترة الصيف هذا العام العديد من الأنشطة التوعوية بهدف التثقيف حول عدد من الأمراض التي تتعلق بفصل الصيف،كما كثفت الجهود في الجانب المتعلق بطرق الوقاية ومكافحة فيروس

حيث استهدفت الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية الأماكن الحيوية كافة من أسواق تجارية ومساجد ونقاط تجمع العمالة من مواقع عمل ومساكن وكذلك المصطافين في المتنزهات والحدائق العامة .

وقد استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 700 ألف شخص كما بلغ عدد المطبوعات التوعوية التي وزعت ما يقارب 800 ألف مطبوعة تثقيفية وتوعوية .

// انتهى //

15:54ت م

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الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسفعّلت صحة الباحة خلال فترة الصيف هذا العام العديد من الأنشطة التوعوية بهدف التثقيف حول عدد من الأمراض التي تتعلق بفصل الصيف،كما كثفت الجهود في الجانب المتعلق بطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد .حيث استهدفت الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية الأماكن الحيوية كافة من أسواق تجارية ومساجد ونقاط تجمع العمالة من مواقع عمل ومساكن وكذلك المصطافين في المتنزهات والحدائق العامة .وقد استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 700 ألف شخص كما بلغ عدد المطبوعات التوعوية التي وزعت ما يقارب 800 ألف مطبوعة تثقيفية وتوعوية .// انتهى //15:54ت م0155

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